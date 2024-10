Alexa Narvaez compartilha fotos sensuais nas redes sociais - Reprodução

Publicado 01/10/2024 14:52

Conhecida na Colômbia por ser a 'policial mais gata do mundo', Alexa Narvaez, 28 anos, usou recentemente as redes sociais para fazer uma 'ameaça'. Sempre presente no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em dias de jogos do América de Cali, ela atrai a atenção dos marmanjos, que até esquecem às vezes da bola rolando.



"Se meu brilho te machuca tanto, por favor, não olhe ou você ficará cego", escreveu.

Um fã da policial respondeu: “Naquele momento, os jogadores não significam nada", enquanto outro escreveu: “Os fãs olham mais para você do que para o jogo". Um mais sincerão foi direto ao ponto: "É melhor assistir à polícia do que ao jogo, que bomba".



Ela chegou às manchetes pela primeira vez após comemorar um gol no estádio no ano passado, o que lhe rendeu o apelido de "policial mais gata da Colômbia". A julgar pelas fotos, ela logo estará desafiando o título mundial.



A bela rapidamente acumulou 3,3 milhões de fãs no TikTok e 3,1 milhões de seguidores no Instagram. Narvaez, que se autodenomina uma amante dos animais e regularmente compartilha imagens de seu cãozinho Teo, também administra seu próprio negócio vendendo tratamentos para cabelos e produtos tonificantes.



Mas, infelizmente para a legião de fãs, ela ficou noiva em junho.