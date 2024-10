Número de migrantes que tentam atravessar o Canal da Mancha aumentou, apesar das advertências sobre o perigo - Reprodução

Publicado 05/10/2024 12:57

Quatro migrantes, entre eles uma criança de dois anos, morreram em duas tragédias distintas durante a noite de sexta para sábado (5), quando tentavam atravessar o Canal da Mancha, disseram as autoridades francesas.



Uma criança de dois anos foi encontrada inconsciente em um barco, enquanto três migrantes adultos morreram quando tentavam chegar à costa britânica em outra embarcação, informou o prefeito de Pas-de-Calais (norte) Jacques Billant neste sábado.



Segundo o Ministério Público de Boulogne-sur-Mer, os primeiros indícios apontam que a criança morreu "esmagada" no barco. Seu corpo foi encontrado dentro do barco, não na água.



Uma embarcação francesa, o Abeille Normandie, recuperou 14 pessoas, incluídos os mortos, durante missão de resgate, acrescentaram as autoridades.



"Vários migrantes morreram tentando chegar ao Reino Unido através do Canal da Mancha", indicou a prefeitura de Pas-de-Calais, no norte de França.



"Os traficantes de pessoas têm o sangue destas pessoas em suas mãos e nosso governo intensificará a luta contra estes grupos que enriquecem organizando travessias mortais", escreveu, por sua vez, o ministro de Interior da França, Bruno Retailleau, na rede X.

O número de migrantes irregulares que tentam atravessar o Canal da Mancha para o Reino Unido aumentou desde 2018, apesar das reiteradas advertências sobre o perigo dessa travessia. O Canal tem tráfego marítimo intenso, águas gélidas e fortes correntes.



Até agora este ano, 51 migrantes morreram tentando chegar à costa britânica em botes infláveis lotados de pessoas, contra 12 em 2023.



Os governos francês e britânico tentam interromper o fluxo de imigrantes irregulares, que podem chegar a pagar milhares de euros por pessoa aos traficantes para ir à Inglaterra partindo da França a bordo de embarcações precárias.