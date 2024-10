Acidente aconteceu após a acrobata dar um mortal para trás, e cair em direção ao chão - Reprodução

Publicado 08/10/2024 10:18

A ginasta aérea russa Valeriya Zapashnaya, de 34 anos, se apresentava com seu parceiro em um circo na cidade russa de Kemerovo quando caiu de uma altura de 6 metros. A dupla não utilizava cintos de segurança durante a acrobacia, e Zapashnaya quebrou os dois braços. As informações são do New York Post.

O acidente ocorreu após a acrobata realizar um mortal para trás e cair em direção ao chão, em vez de pousar nas pernas estendidas de seu parceiro.

O diretor do programa, Yaroslav Zapashny, informou que a ginasta passou por uma cirurgia em um dos braços. "Todos os artistas de circo trabalham sem equipamento de segurança", disse ele. "Esse é um fator humano elementar; ela cometeu um erro no truque", afirmou. "Felizmente, está tudo bem com ela", acrescentou o diretor.

Zapashnaya postou em suas redes sociais que está bem Reprodução

A queda de Valeriya Zapashnaya ocorre 18 meses após outro acidente grave, em que a acrobata também quebrou o braço e sofreu uma laceração na testa. Apesar do ocorrido, Zapashnaya postou em suas redes sociais que está bem. "Está tudo bem", afirmou.