Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - AFP

Primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuAFP

Publicado 08/10/2024 14:53

O exército de Israel afirmou nesta terça-feira (8) que matou dois importantes nomes do Hezbollah, após ataques em Beirute, capital do Líbano. Segundo informações da Associated Press e da Sky News, o comandante de logística e chefe do quartel-general do grupo xiita libanês, Suhail Husseini, e o sucessor de Hassan Narallah, Hashem Safieddine, morreram.

Em mensagem ao povo libanês, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na tarde desta terça que Israel "tem o direito de se defender" e que degradou as capacidades do Hezbollah com a morte dos líderes do grupo. "Hoje, o Hezbollah está mais fraco do que esteve por muitos e muitos anos", afirmou

Já o líder interino do Hezbollah, Naim Kassem, disse em declaração televisionada que as capacidades militares do grupo ainda estão "intactas".