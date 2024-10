Telhado do Tropicana Field é arrancado pelo furacão Milton - Reprodução/WXChasing

Publicado 10/10/2024 10:10

Os ventos fortes do furacão Milton arrancaram o telhado do Tropicana Field em São Petersburgo, Flórida, na noite desta quarta-feira (9). O lugar seria usado como um acampamento base para 10 mil pessoas.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o telhado de fibra de vidro translúcido e revestido com teflon balançando com os ventos intensos. Autoridades locais indicam que não há relatos de feridos dentro do estádio.

No início desta semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que o estádio seria transformado em um acampamento base para 10 mil pessoas. A Agência Federal de Gestão de Emergências direcionou milhões de litros de água, refeições e outros suprimentos para o lugar.

De acordo com o guia de mídia do Ray, o teto do Tropicana Field foi construído para suportar ventos de até 185 km/h. Com o furacão Milton, na noite de quarta-feira, a velocidade do vento era de 163 km/h, segundo os meteorologistas.