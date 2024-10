Fortes ventos atingiram Brandon na passagem do furacão Milton - Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

Ao menos doze pessoas morreram após dois tornados causados pelo furacão Milton passarem pela costa leste do estado da Flórida, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (10).

Durante a noite, foram registados ventos de até 165 km/h, segundo dados do NHC, que alertou para riscos de inundações.

O presidente americano, Joe Biden, previu na quarta-feira que esta poderia ser "a pior tempestade na Flórida em um século". Acompanhada por "ventos extremos" e chuvas fortes, a mega tempestade causou inundações "instantâneas" na chegada, afirmou o relatório do NHC

A prefeita de Tampa, Jane Castor já havia declarado que esse "furacão é literalmente catastrófico". Ela ainda disse que quem "escolher ficar em uma das áreas de evacuação, vai morrer", em entrevista à "CNN", transmitida nesta segunda-feira (7).

Os ventos fortes do furacão Milton arrancaram o telhado do Tropicana Field em São Petersburgo, na Flórida . As autoridades planejavam utilizar o local como acampamento base para 10 mil pessoas.