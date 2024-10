Vazamento de gás deixa dois mortos e 35 feridos em refinaria mexicana - Reprodução / Vídeo / Youtube

Vazamento de gás deixa dois mortos e 35 feridos em refinaria mexicanaReprodução / Vídeo / Youtube

Publicado 11/10/2024 13:17

Pelo menos dois trabalhadores morreram e 35 ficaram feridos na quinta-feira por um vazamento de gás ácido em uma refinaria em Deer Park, no Texas, propriedade da Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmou o governo do México nesta sexta-feira (11).

"Infelizmente temos dois mortos, dois trabalhadores que estavam na área afetada e que receberam o impacto direto do gás", declarou o diretor da Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, nesta sexta, especificando que os corpos foram recuperados durante a madrugada após o gás "completamente nocivo" ter sido dispersado.

Mais de 35 trabalhadores receberam atendimento médico, dos quais 13 permanecem hospitalizados, segundo o dirigente.

Padilla afirmou que as vítimas são funcionários de empresas terceirizadas de manutenção. "A equipe é dos Estados Unidos, estamos em contato com as famílias", detalhou.

Na noite de quinta-feira, a chancelaria mexicana revelou, por sua vez, que não conhecia identidade e nacionalidade dos atingidos.

Após o acidente, as operações da refinaria, que produz quase 300.000 barris por dia, foram reduzidas ao mínimo e uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, acrescentou Padilla.

No momento do incidente, as autoridades de Deer Park pediram à população que não saísse às ruas, fechasse portas e janelas e desligasse os ares-condicionados.

Em 21 de janeiro de 2022, a Pemex fechou a compra da refinaria de Deer Park por 596 milhões de dólares (3,08 bilhões de reais).