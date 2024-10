Hamster - Pixabay

14/10/2024

Uma mulher de 38 anos desmaiou e morreu na frente das duas filhas, de 11 e 17 anos, após ser mordida pelo hamster de estimação da família. A vítima, uma cidadã colombiana e que vivia na cidade espanhola de Villarreal, teve um ataque fulminante na porta de um posto médico. As autoridades aguardam agora pelo resultado da autópsia para saber o que determinou a morte.

O relatório médico aponta que os profissionais de saúde correram para ajudá-la e tentaram ressuscitá-la, mas infelizmente não conseguiram salvar sua vida. A área foi isolada pela polícia antes que o corpo fosse removido.

Em casos raros, doenças como raiva e infecções bacterianas podem ser transmitidas por meio de uma mordida de um hamster infectado.

Os donos que forem mordidos são aconselhados a lavar o ferimento para reduzir o risco de quaisquer problemas. Houve relatos no passado de pessoas com alergias sendo levadas ao hospital com sérias dificuldades respiratórias após serem mordidas por hamsters.