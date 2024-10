Leokadiya Perevalova, de 41 anos, tratava de leões abandonados em zoológico na Ucrânia após guerra com a Rússia - Reprodução de vídeo

Publicado 17/10/2024 17:45

A russa Leokadiya Perevalova, de 41 anos, experiente especialista em grandes felinos, morreu esta semana, em um santuário para animais, na Crimeia, ao ser atacada por leões. De acordo com as autoridades, a vítima esqueceu de fechar o portão onde estavam os animais, recuperados de um zoológico na Ucrânia após o início da guerra com a Rússia.

"A equipe que encontrou o corpo, infelizmente, não pôde prestar nenhuma ajuda porque os leões a atacaram verozmente. Infelizmente, não havia ninguém por perto e não havia ninguém para ajudar”, disse Oleg Zubkov, 56 anos, fundador do santuário de Taigan, na Crimeia.

"E esse é o horror, porque se os leões provaram carne humana, eles se tornam canibais. Eles são predadores, não podemos ter direitos sobre eles, porque essa é a natureza dos predadores superiores. Não faz mais agora sentido lidar com eles. Regras de segurança e normas de comportamento são escritas com sangue, infelizmente, em todos os zoológicos", completou Oleg, sem dizer qual será o destino dos animais depois do trágico ataque

Leokadiya trabalhou no parque por 18 anos, chegando ao nível de diretora. "Ela era a funcionária mais experiente que conhecia todas as biografias dos nossos leões, tigres e outros animais", revelou Oleg.

Ela era conhecida como a "mãe humana de todos os bebês animais" no parque, que permite que os visitantes interajam com predadores e até mesmo os acariciem.

De acordo com Oleg, Leokadiya cometeu um erro fundamental ao limpar as jaulas onde os leões são mantidos: "Podemos ver que o portão de transferência do recinto externo para o recinto interno, que estava sendo limpo, não estava fechado. Como isso aconteceu, e por que Leokadiya não fechou esse portão? Acho que o fator humano do esquecimento desempenhou seu papel".

Leokadiya era casada e mãe de um filho de 21 anos.