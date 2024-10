Emma Acko morreu ao cair de prédio no Reino Unido - Reprodução

Publicado 23/10/2024 11:19 | Atualizado 23/10/2024 11:24

Emma Acko, uma mulher do Reino Unido que estava grávida, acabou morrendo nesta terça-feira (22) após cair de um prédio de Leeds, no norte da Inglaterra. O bebê que ela carregava está vivo.

De acordo com o jornal britânico "Leeds Live", o acidente aconteceu por volta das 10h25. O corpo da vítima foi levado a um hospital para que o bebê, do sexo feminino, fosse retirado. O recém-nascido está sob cuidados no hospital e se encontra em estado crítico.

A prima de Emma, Sarah Ratcliffe, publicou no Facebook um lamento sobre a morte da parente. Ela descreveu a vítima como uma pessoa de personalidade incrível.

"Uma ligação que eu não esperava esta manhã nos deixou em choque total. Emma, você tinha uma personalidade incrível e um coração incrível. Minha linda prima, descanse em paz", escreveu.

Um outro amigo, Marc Duffy, compartilhou uma foto dos dois e escreveu: "Descanse em paz, Emma Acko. Você foi e sempre será uma mulher incrível. Não importa o que aconteça, sempre tivemos uma boa risada e bons momentos juntos. Vou guardar as memórias, durma bem", contou.



Outros diversos amigos prestaram homenagens nas redes sociais.