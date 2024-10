Casal foi flagrado fazendo sexo no meio de uma estrada nos EUA (Imagem ilustrativa) - Getty Images

Casal foi flagrado fazendo sexo no meio de uma estrada nos EUA (Imagem ilustrativa)Getty Images

Publicado 28/10/2024 17:59 | Atualizado 28/10/2024 18:02

O departamento de polícia da pequena cidade de Lavonia, no estado da Geórgia (EUA), fez um apelo inusitado nas redes sociais aos casais que buscam uma 'reconciliação' de um jeito quente.

Recentemente, policiais foram acionados para atender a uma queixa de indecência pública no meio de uma estrada que cruza a cidade, em um pequeno barranco coberto por grama ao lado de uma lanchonete fast food.

"A estupidez de algumas pessoas nunca deixa de nos surpreender, então temos mais algumas dicas úteis para aqueles que estão visitando nossa cidade. Se você decidir sair da estrada com seu parceiro de vida durante uma viagem para reconciliar seu relacionamento, por favor, não se 'reconcilie' na grama", informa um trecho do aviso postado no Facebook.

"Peguem um quarto (de hotel). Vão para casa. Não se reconciliem em plena luz do dia na grama ao lado da rua. Se vocês forem estúpidos o suficiente para fazer isso, por favor, não parem em Lavonia", completa o texto.

A polícia informou que o casal amoroso que motivou o aviso agora está enfrentando acusações de indecência pública, o correspondente ao atentado violento ao pudor de acordo com as leis do Brasil.