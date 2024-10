Publicado 28/10/2024 18:44

O parlamento israelense aprovou, nesta segunda-feira (28), um projeto de lei que proíbe a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) de trabalhar em seu território, apesar da objeção dos Estados Unidos.



Os parlamentares aprovaram o projeto por 92 votos a 10, em um contexto de anos de críticas de Israel à UNRWA, que aumentaram desde o começo do conflito na Faixa de Gaza, há um ano.



A agência condenou a votação, que considerou ainda mais “escandalosa” por se tratar de um país que é membro da ONU e sendo a UNRWA “o maior interventor na operação humanitária na Faixa de Gaza”, segundo sua porta-voz, Juliette Touma.



Se a lei "for aprovada e implementada, será um desastre, principalmente pelo impacto que deverá ter nas operações humanitárias na Faixa de Gaza e em várias partes da Cisjordânia", acrescentou a porta-voz da agência.



O chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, condenou na rede social X a medida, alertando que a mesma "abre um precedente perigoso", e denunciou o episódio mais recente do que chamou de "campanha em curso para desacreditar" a agência da ONU, ressaltando que a proibição agravaria "o sofrimento dos palestinos”.

Antes da votação, os Estados Unidos expressaram preocupação com o texto e pediram que o governo israelense não o aprovasse. O Departamento de Estado reiterou "o papel crucial" da agência na distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.



Votado em primeira leitura em julho, o texto propõe a proibição "das atividades da UNRWA no território israelense", inclusive em Jerusalém Oriental, setor da cidade sagrada ocupado e anexado por Israel desde 1967.