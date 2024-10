Homem ganhou 1 milhão de dólares em uma raspadinha nos EUA - Reprodução

Publicado 29/10/2024 16:54 | Atualizado 29/10/2024 16:59

Um homem da Carolina do Norte encontrou uma nota de US$ 20 (cerca de R$ 110) no chão e a usou para comprar um bilhete de raspadinha que lhe rendeu um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões).

Jerry Hicks, morador da pequena cidade de Banner Elk, disse aos funcionários da casa lotérica, antes mesmo de comprar o bilhete, que seu caminho para a sorte começou com um golpe de sorte. Ele achou uma nota de US$ 20 no estacionamento e a usou para comprar a raspadinha.

"Na verdade, eles não tinham a raspadinha que eu estava procurando, então comprei aquele mesmo", disse o sortudo Hicks, que já disse qual a primeira coisa que fará com o dinheiro do prêmio.

"Vamos direto para um restaurante e comer tudo o que eles tiverem", afirmou, rindo.