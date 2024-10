Impressão deixada no tecido por um corpo 3D (esquerda) e por um baixo-relevo raso (direita). No centro, o Sudário de Turim - Divulgação/Cícero Moraes

Publicado 30/10/2024 17:31

O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, não mostra o rosto de Jesus Cristo e provavelmente nunca foi tocado por ele, de acordo com uma nova pesquisa feira por um pesquisador brasileiro. O tecido, que há muito tempo se afirma que foi usado para envolver o corpo de Cristo após a crucificação, na verdade pode não ter sido tocado por um rosto humano.



O autor do estudo, o brasileiro Cícero Moraes, designer especializado em reconstrução facial forense, utilizou um tecido virtual para realizar seus testes e disse que, quando colocado de maneira plana, ele mostra "uma imagem distorcida e significativamente mais robusta" do que a do sudário, em decorrência da mudança de 3D para 2D usando uma simulação virtual e imagens 3D.



Descobriu-se que a impressão no tecido não poderia ter sido feita por um corpo humano tridimensional, mas talvez fosse de um baixo-relevo — uma escultura de baixo relevo, por exemplo.



"Quando você envolve um objeto 3D com um tecido, e esse objeto deixa um padrão como manchas de sangue, essas manchas geram uma estrutura mais robusta e mais deformada em relação à fonte. Então, falando grosso modo, o que vemos como resultado de manchas de impressão de um corpo humano seria uma versão mais inchada e distorcida dele, não uma imagem que parece uma fotocópia", disse Cícero em entrevista à agência britânica de notícias Pen News.



"Um baixo-relevo, no entanto, não causaria a deformação da imagem, resultando em uma figura que se assemelha a uma fotocópia do corpo", completa.



O pesquisador vai muito além e derruba um mito de 2 mil anos ao duvidar que o sudário tenha tocado o corpo de Jesus.

"Acho que a possibilidade de isso ter acontecido é muito remota. As pessoas geralmente se dividem em dois campos nos debates. De um lado estão aqueles que pensam que é um autêntico sudário de Jesus Cristo e, do outro, aqueles que pensam que é uma falsificação. Mas estou inclinado a outra abordagem: que é de fato uma obra de arte cristã, que conseguiu transmitir sua mensagem pretendida com muito sucesso", garante.