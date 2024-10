Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinAFP

Publicado 30/10/2024 16:23

O Google está enfrentando a maior multa de todos os tempos: uma dívida de US$ 20 decilhões (US$ 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000). A penalidade inicial foi imposta após a plataforma remover canais de TV russos do YouTube. No entanto, o valor aumentou nos últimos 4 anos, desde que o processo judicial começou. As informações são do jornal russo RBC.

Na prática, o valor supera os maiores patrimônios acumulados do mundo, como os de Elon Musk e Jeff Bezos, além das empresas mais valiosas, Apple e a Nvidia. De acordo com o FMI, o PIB global atinge uma estimativa de US$ 110 bilhões (número de 12 dígitos).

A situação começou em 2020, quando o Google bloqueou os canais do Tsargrad TV (canal de TV com posição pró-Putin) e da RIA FAN (mídia estatal). A Justiça russa determinou que o valor da multa dobraria semanalmente se o desbloqueio não fosse realizado, e iniciou a penalidade com o valor de 100.000 rublos - aproximadamente R$ 5.900.

A subsidiária do Google na Rússia teve a falência decretada devido aos processos. A Alphabet, dona do Google, tem hoje um valor de mercado aproximado de US$ 2,18 trilhões - cerca de R$ 12,15 trilhões na cotação atual.