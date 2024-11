Testemunhas afirmaram ao 'The Sun' que o incidente ocorreu na fábrica Easy Cleaning - Reprodução / Google Street View

Testemunhas afirmaram ao 'The Sun' que o incidente ocorreu na fábrica Easy CleaningReprodução / Google Street View

Publicado 19/11/2024 14:56

Um incidente em uma fábrica de produtos de limpeza em Thetford, leste da Inglaterra, fez com que oito trabalhadores fossem internados após inalarem fumaça na manhã desta terça-feira (19). Um comboio de ambulâncias foi ao local, e os paramédicos examinou cerca de 20 pessoas.

Testemunhas disseram que as cenas aconteceram na Easy Cleaning Solutions, estabelecimento que emprega mais de 200 funcionários. Em 2019, a fábrica foi evacuada após um incêndio químico. As informações são do jornal "The Sun".

O Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra detalhou, em nota, a ocorrência. "Enviamos quatro ambulâncias, quatro carros de paramédicos e três veículos de equipe de resposta a áreas perigosas para um endereço comercial em Thetford esta manhã após relatos de pessoas que se sentiram mal após inalar fumaça", afirmou o texto.

As causas da fumaça não estão esclarecidas. Segundo as autoridades, as vítimas foram transportadas para o Hospital West Suffolk. A Easy Cleaning Solutions foi procurada, mas não se manifestou até a publicação da matéria.