Chanceler russo Sergey Lavrov fez longo elogio à presidência brasileira no G20 em entrevista coletiva - Alexander Nemenov/AFP

Publicado 19/11/2024 15:21

Mesmo fora da segunda foto oficial de líderes do G20, o chanceler russo Sergey Lavrov fez longo elogio à presidência brasileira no G20 em entrevista coletiva fora do complexo do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontece a cúpula.

Lavrov, inclusive, reforçou publicamente o apoio russo à entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, como mostrou o Estadão/Broadcast.

"A presidência do Brasil levou a cabo vários eventos e reuniões que, creio, alcançaram acordos muito importantes e resultados positivos. A nova estrutura de coordenação 'Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza' foi uma iniciativa pessoal do presidente Lula com o objetivo de erradicar a fome no mundo até 2030", disse Lavrov.

Para atender jornalistas russos no início da tarde, Lavrov se ausentou da sessão sobre a questão climática e da realização da foto entre o fim da manhã e o início da tarde. A foto foi refeita para incluir líderes que perderam o primeiro retrato, como o presidente dos Estados Unidos e os premiês canadense, Justin Trudeau, e da Itália, Giorgia Meloni.

Na entrevista, Lavrov disse que a Rússia se uniu ao novo mecanismo proposto pelo Brasil contra a fome e a pobreza, e que vai fazer a sua contribuição ao que definiu como pacote de projetos alimentares, com tecnologias e metodologias para viabilizá-lo.