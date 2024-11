Publicado 24/11/2024 17:36

Pelo menos seis pessoas morreram e outras dez ficaram feridas na madrugada deste domingo (24), em um ataque armado em um bar da cidade de Villahermosa, no estado mexicano de Tabasco (sudeste), informaram autoridades locais.

'Pessoas armadas' entraram no bar 'procurando uma pessoa determinada' e os disparos atingiram quem estava perto, afirmou, durante uma coletiva de imprensa, o vice-promotor do estado, Gilberto Melquiades que as causas do ataque são investigadas.

O responsável afirmou que cinco pessoas foram encontradas mortas no local, denominado 'DBar', e que outra morreu depois de ser transportada para o hospital. Cinco dos feridos já foram identificados, acrescentou.

O ataque ocorreu duas semanas depois de outro semelhante na cidade de Querétaro, região do centro do México que até agora havia sido poupada da violência ligada ao crime organizado.

O ataque em Querétaro deixou 10 mortos e sete feridos.

O secretário de Segurança Pública federal, Omar García Harfuch, disse neste domingo que o governo da presidente Claudia Sheinbaum "está em coordenação" com as autoridades locais para esclarecer o que aconteceu em Tabasco.

Este estado do sudeste do México dedicado à produção de petróleo registrou um aumento da violência nos últimos meses. Em 20 de novembro, policiais locais foram atacados a tiros durante uma patrulha em Villahermosa.

Entre janeiro e outubro deste ano houve 715 assassinatos em Tabasco, ante os 253 registrados em todo o ano de 2023, segundo estatísticas oficiais.