Aulas foram suspensas após uma série de bombardeios israelenses na capital Beirute - AFP

Publicado 24/11/2024 21:54

O Líbano decretou a suspensão das aulas presenciais na capital Beirute e arredores na segunda-feira, anunciou neste domingo (24) o Ministério da Educação, após uma série de bombardeios israelenses.

O ministro da Educação, Abbas Halabi, anunciou em comunicado "a suspensão do ensino presencial" nas escolas, institutos técnicos e instituições de ensino superior privadas em Beirute e parte dos distritos circundantes na segunda-feira.

Além desta medida, tomada "para a segurança dos alunos, das instituições de ensino e dos pais, face às atuais condições de perigo", as instituições de ensino privadas devem oferecer aulas online como opção até o final de dezembro.

Israel e o movimento islamista Hezbollah estão em guerra aberta desde o final de setembro, quando o exército israelense lançou uma campanha de bombardeios no Líbano e operações terrestres no sul do país, após quase um ano de hostilidades transfronteiriças.

O Ministério da Saúde libanês estima que pelo menos 3.754 pessoas morreram no país desde outubro de 2023, a maioria delas desde setembro deste ano.