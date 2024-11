Autoridades interceptaram carregamento de drogas no oceano Pacífico - Agência Brasil

Publicado 24/11/2024 18:22 | Atualizado 24/11/2024 18:25

Duas toneladas de cocaína foram apreendidas pela Marinha Nacional de El Salvador de três colombianos que a transportavam em uma embarcação no Pacífico, anunciou o presidente, Nayib Bukele, neste domingo (24).



'Nossa Marinha Nacional realizou uma nova apreensão de drogas' quando "interceptou uma embarcação com 3 tripulantes de nacionalidade colombiana, transportando 2 toneladas de cocaína, avaliadas em 50 milhões de dólares (290 milhões de reais)", escreveu Bukele na rede social X.



A embarcação foi interceptada 752 km a sudoeste de Bocana El Cordoncillo, no estuário de Jaltepeque, segundo o presidente, que publicou fotos da embarcação com os três detidos sob custódia da polícia.



No sábado, Bukele informou que um equatoriano e dois colombianos foram capturados em uma embarcação com 762 quilos de cocaína, 1.426 quilômetros a sudoeste de Bocana El Cordoncillo.



Com a operação deste domingo, "nos últimos 8 meses apreendemos mais de 15 toneladas de cocaína em águas internacionais, no valor de 380 milhões de dólares (2,2 bilhões de reais)", destacou.



El Salvador, como o resto da América Central, é usado pelos traficantes para enviar drogas da América do Sul para os Estados Unidos e os mercados europeus, segundo as autoridades.