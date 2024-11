Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro - AFP

Publicado 27/11/2024 13:24

Os Estados Unidos impuseram sanções a 21 funcionários do dispositivo de segurança e do gabinete do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, por cumprirem as suas ordens de "reprimir a sociedade" para "declarar-se fraudulentamente o vencedor" das eleições, informou o Departamento do Tesouro.

Entre eles estão o chefe do serviço de inteligência, Alexis José Rodríguez Cabello, o chefe da Diretoria de Contra-Inteligência Militar (DGCIM), Javier José Marcano Tábata, o ministro de Comunicação, Freddy Ñáñez, e Daniella Desiree Cabello, filha do ministro do Interior, Cabelo Diosdado.