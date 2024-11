Presidente dos EUA, Joe Biden - AFP

Publicado 27/11/2024 13:12

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, renovará esforços para alcançar um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, após a trégua acordada entre Israel e o grupo islamista libanês Hezbollah no Líbano, disse nesta quarta-feira (27) seu assessor de Segurança Nacional.

Os EUA veem um "princípio de oportunidade para um Oriente Médio mais estável", afirmou Jake Sullivan em entrevista à emissora MSNBC, ao saudar o acordo, que considerou ser "o resultado da diplomacia implacável dirigida pelo presidente" democrata.

Dezenas de milhares de libaneses expulsos pelo conflito retornaram a suas casas graças a esta trégua, que entrou em vigor na quarta-feira às 04h00 locais.

"O Presidente Biden pretende começar a trabalhar hoje, ordenando a seus emissários que entrem em contato com Turquia, Catar, Egito e outros atores da região", com vistas a um cessar-fogo e um acordo para a libertação de reféns nas mãos do grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O Hezbollah abriu uma "frente de apoio" ao Hamas em outubro de 2023, diante de uma ampla ofensiva israelense em Gaza como represália por um ataque sem precedentes do movimento palestino.

O cessar-fogo no Líbano foi saudado nesta quarta-feira por um alto funcionário do Hamas, que disse estar "pronto" para uma trégua com o Exército israelense na Faixa de Gaza. O Catar também espera um "acordo similar" ao do Líbano após 13 meses de conflito no território palestino.