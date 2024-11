O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Los Angeles - Reprodução / Google Street View

Publicado 27/11/2024 14:28

Um aspirante a narcotraficante impregnou com metanfetamina um macacão em formato de vaca e outras peças de roupa que faziam parte da bagagem com a qual ele tentou embarcar em um avião, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira (26).

Raj Matharu despachou duas malas no Aeroporto Internacional de Los Angeles em um voo com destino a Sydney, na Austrália, detalhou o departamento em um comunicado.



Quando as bagagens passaram pela inspeção de raios-X, os oficiais da alfândega suspeitaram de seu conteúdo e as abriram para uma revisão.



Dentro delas, encontraram mais de uma dúzia de peças de roupa, incluindo o macacão, que estavam endurecidas e cobertas com um pó branco.



Os exames revelaram que elas haviam sido submersas em uma solução de metanfetamina e depois secadas. Os tecidos continham mais de 1 kg da droga.



"Os narcotraficantes inventam continuamente formas criativas para contrabandear entorpecentes perigosos com o objetivo de lucrar ilicitamente", disse o promotor americano Martin Estrada. "No processo, envenenam comunidades de todo o mundo".



Matharu, de 31 anos e oriundo da Califórnia, foi indiciado por posse de metanfetamina com a intenção de distribuir.