Mafalda visitou a delegação argentina na ONUReprodução / Instagram

A personagem Mafalda, famosa pelas histórias em quadrinhos, "realizou" o sonho de se tornar intérprete da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos. Em comemoração aos seus 60 anos, ela "visitou" o local, levada por Guillermo Lavado, sobrinho do cartunista argentino Quino (1932-2020), criador da obra.

Mafalda teve uma recepção oficial da ONU na última segunda-feira (25), com direito a uma credencial própria. Ela também posou ao lado da estátua "Não-violência", do artista sueco Carl Frederik Reuterswärd (1934-2016), e fez uma parada na delegação argentina.

Guillermo afirmou que "era um sonho dela contribuir para a paz mundial". "Talvez um pouco ingenuamente, pensando que sendo tradutora da ONU, poderia ordenar as ideias dos diferentes líderes e harmonizá-las para que houvesse menos conflitos e menos guerras."

O busto da personagem que "visitou" a instituição é uma obra do escultor Pablo Irrgang. A comitiva foi organizada pelo governo de Buenos Aires.

Trajetória



Em suas histórias, Mafalda questiona constantemente a realidade em que vive com humor crítico. Sua primeira tirinha foi publicada em 29 de setembro de 1964 e, desde então, tornou-se um símbolo da cultura latino-americana, além de conquistar popularidade ao redor do mundo. Ela estreou no Brasil em 1973.