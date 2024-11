Mulheres fundaram uma rede em 2019 que lucrava com a "prostituição realizada por outras pessoas" - Reprodução

Publicado 28/11/2024 15:35

As autoridades tchecas anunciaram, nesta quinta-feira (28), a acusação por aliciamento de 14 mulheres que organizaram uma rede de prostituição na Irlanda e na Irlanda do Norte.



As mulheres fundaram uma rede em 2019 que lucrava com a "prostituição realizada por outras pessoas", disse Jaroslav Ibehej, porta-voz da Agência Nacional de Combate ao Crime Organizado (NCOZ), em um comunicado.



O grupo "contratava prostitutas de entornos sociais desfavorecidos, assegurava o contato e a comunicação entre prostitutas e clientes, transporte, alojamento e publicidade", acrescentou.



Ibehej disse à AFP que 13 das mulheres eram de nacionalidade tcheca e uma era estrangeira, embora a sua nacionalidade não tenha sido especificada.



Algumas das mulheres foram acusadas de atuar como "operadoras", encarregadas de planejar horários e encaminhar clientes para prostitutas, segundo a mesma fonte.



Os detetives tchecos desmantelaram a rede em colaboração com unidades policiais estrangeiras.



As 14 mulheres são acusadas de aliciamento e crime organizado e podem pegar até 12 anos de prisão se forem condenadas, disse o NCOZ.