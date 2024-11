Melvin Wright foi condenado à prisão após atirar no rosto de um homem por causa de batatas fritas - Reprodução

Publicado 28/11/2024 17:30

O americano Melvin Wright, de 43 anos, foi condenado a nove anos atrás das grades por cometer um crime bizarro. Ele foi julgado e sentenciado por tentativa de homicídio com arma de fogo e porte de arma por ter atirado no rosto de um homem ao se recusar a dividir uma porção de batatas fritas, na cidade de Akron, no estado de Ohio (EUA).

O incidente aconteceu na noite do dia 28 de novembro de 2023, quando Wright se encontrou com a vítima em uma boate e pediu uma porção de batatas fritas. Depois de se recusar a dividir o aperitivo, Wright levou a vítima para o estacionamento da boate e atirou à queima-roupa. O homem conseguiu chegar ao hospital, onde ficou internado por seis dias. Ele sobreviveu aos ferimentos.

Após sua libertação, Wright será obrigado a se registrar anualmente como criminoso violento pela próxima década.

"Violência sem sentido não tem lugar em Akron, e sou grato que o sobrevivente deste crime esteja continuando sua recuperação corajosa", disse o promotor do caso Elliot Kolkovich.