Bernie Littman, de 100 anos, e Marjorie Fiterman, de 102 anos, se casaram nos EUA - Reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2024 16:28 | Atualizado 06/12/2024 16:29

Bernie Littman, de 100 anos, e Marjorie Fiterman, de 102, que se conheceram em uma casa de repouso na Filadélfia acabaram se apaixonando e se casando, o que lhes rendeu um recorde mundial do Guinness como os recém-casados mais velhos do mundo.



O Livro Guinness dos Recordes confirmou que Bernie e Marjorie quebraram o recorde de casal mais velho a se casar (idade agregada) quando oficializaram a união na casa de repouso para idosos onde ambos residem.



Littman e Fiterman se conheceram em uma festa à fantasia na instituição e mais tarde descobriram que ambos frequentaram a Universidade da Pensilvânia ao mesmo tempo, mas nunca se cruzaram como estudantes.



Sarah Sicherman, neta de Littman, disse ao jornal 'Jewish Chronicle' que o casal teve "muita sorte de ter se encontrado e de se apoiarem mutuamente, especialmente durante a pandemia".



Ela escreveu nas redes sociais que Littman e Fiterman "ambos tiveram mais de 60 anos de casamento com seus primeiros cônjuges e encontraram o amor novamente aos 100 anos".

"Ambos amam o humor e o intelecto um do outro", disse Sicherman.



O rabino Adam Wohlberg, que oficiou a cerimônia, disse que o casal "finalmente chegou ao ponto em que ser não apenas amigos íntimos, mas marido e mulher, parecia o passo certo a ser dado".