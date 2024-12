Papa Francisco, de 87 anos - AFP

Publicado 16/12/2024 14:11

O papa Francisco criticou, nesta segunda-feira (16), diante de representantes de bancos italianos, os excessos de um sistema financeiro que "esmaga as pessoas" e pediu novamente o perdão da dívida dos países em dificuldades.

"Quando o sistema financeiro esmaga as pessoas, fomenta as desigualdades e se afasta da vida dos territórios, trai seu propósito", lamentou o papa em um discurso no Vaticano diante de delegações de três instituições bancárias italianas.

Francisco, que defende um acesso mais equitativo à riqueza, também criticou "as multinacionais que transferem atividades para lugares onde é mais fácil explorar o trabalho, colocando em dificuldades famílias e comunidades".

"Um sistema financeiro saudável não degenera em atitudes usurárias, pura especulação e investimentos que prejudicam o meio ambiente e favorecem as guerras", acrescentou o jesuíta argentino, que completará 88 anos nesta terça-feira.

O papa, muito crítico aos excessos do capitalismo, pediu aos bancos que emitam mais empréstimos para pessoas "em dificuldades" e renovou seu apelo aos países ricos para que cancelem a dívida com motivo do ano jubilar de 2025.

O papa Francisco, que foi testemunha de perto da crise econômica na Argentina, denuncia com frequência a economia financeira virtual, que, segundo ele, destrói empregos.