Trump prometeu intensificar o combate aos cartéis mexicanos - AFP

Publicado 22/12/2024 20:32

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 22, que classificará "imediatamente" os cartéis do narcotráfico mexicanos como organizações terroristas quando assumir o poder, em 20 de janeiro.



"Designarei os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Vamos fazê-lo imediatamente", afirmou o futuro chefe da Casa Branca em um comício em Phoenix, Arizona.



Com esta declaração, Trump retomou uma iniciativa que já tinha mencionado em seu mandato anterior (2017-2021), mas arquivou a pedido do então presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que aceitou cooperar na segurança, embora tenha rejeitado uma possível intervenção militar americana em seu território.



O republicano lembrou a conversa por telefone que teve em novembro com a atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, na qual assegurou que foi "muito forte" ao apontar a problemática dos migrantes em situação irregular e do tráfico de fentanil.



"Falei com a nova presidente, que é uma mulher encantadora e maravilhosa (...), mas disse-lhe: não se pode fazer isto com nosso país, não aguentamos mais", declarou.

Sheinbaum rejeita a possibilidade de que as máfias mexicanas sejam designadas como organizações terroristas usando o mesmo argumento de López Obrador, de evitar uma incursão estrangeira que atente contra a soberania do país, uma posição que reiterou neste domingo, durante uma visita ao estado de Sinaloa (noroeste), que sofre com uma escalada da violência do crime desde setembro.



"Nós colaboramos, coordenamos, trabalhamos, mas nunca seremos subordinados. O México é um país livre, soberano, independente e não aceitamos intervencionismos no nosso país", disse Sheinbaum, sob aplausos, durante um ato político.



Trump reiterou que assim que voltar à Casa Branca vai assinar uma ordem executiva para fechar as fronteiras do país aos migrantes sem documentos e dará início ao maior plano de deportação de estrangeiros da história dos Estados Unidos.



O republicano insistiu em que a deportação servirá para expulsar membros de gangues e máfias estrangeiras que, segundo ele, entraram nos Estados Unidos devido à política migratória do governo do presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden. "Cada gangue estrangeira e estrangeiro ilegal, toda esta rede criminosa que opera em solo americano será desmantelada, deportada e destruída", afirmou.