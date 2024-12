Soldados enviados à Ucrânia pela Rússia cometem suicídio antes de correrem o risco de serem capturados - AFP

Publicado 27/12/2024 16:34

Uma "onda humana" de soldados norte-coreanos que combatem ao lado da Rússia contra a Ucrânia está sendo enviada à morte por generais que os consideram "sacrificáveis", afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira (27).



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, confirmou a estimativa da Coreia do Sul de que cerca de mil soldados de Pyongyang foram mortos ou feridos em apenas uma semana durante combates na cidade russa de Kursk, alvo de uma incursão surpresa da Ucrânia em agosto.



Soldados norte-coreanos aterrorizados, enviados por Pyongyang para reforçar a invasão russa contra a vizinha Ucrânia, aliada do Ocidente, estão cometendo suicídio antes de correrem o risco de serem capturados, disse Kirby a jornalistas.



"Agora avaliamos que as forças norte-coreanas estão realizando ataques em massa a pé contra posições ucranianas em Kursk, e essas táticas que vemos, de ondas humanas, não estão realmente sendo eficazes", declarou o porta-voz.



"Na verdade, estimamos que essas ações resultaram em grandes baixas para as forças norte-coreanas. Até o momento, calculamos que sofreram mais de mil mortes ou feridos nesse combate em particular somente na semana passada", detalhou.

De acordo com Seul e Kiev, milhares de soldados norte-coreanos estão apoiando a Rússia nos combates contra a Ucrânia, embora nem Moscou nem Pyongyang tenham confirmado a presença desse contingente no conflito.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estimou em três mil o número de soldados norte-coreanos mortos ou feridos até agora, enquanto o serviço de inteligência sul-coreano calculou mil e atribuiu o alto número de baixas a um ambiente de combate desconhecido e à baixa capacidade de reagir aos ataques de drones.



"Está claro que os líderes militares russos e norte-coreanos estão tratando essas tropas como sacrificáveis e ordenando ataques inúteis contra as defesas ucranianas", afirmou Kirby.



As tropas norte-coreanas "parecem estar altamente doutrinadas e continuam impulsionando ataques mesmo quando é evidente que são fúteis".



"Também temos relatos de que soldados norte-coreanos estão cometendo suicídio antes de se renderem às forças ucranianas, provavelmente por medo de represálias contra suas famílias na Coreia do Norte caso sejam capturados", acrescentou.