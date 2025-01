Investigações preliminares indicam que uma falha em um cabo subterrâneo foi a causa da interrupção - AFP

Publicado 31/12/2024 18:20

Um grande apagão mergulhou boa parte de Porto Rico na escuridão nesta terça-feira (31), a poucas horas do Ano Novo, e o restabelecimento da energia pode demorar até dois dias, informou a companhia elétrica.



O "apagão em toda a ilha" começou às 5h30 locais (6h de Brasília), detalhou nas redes sociais a Luma Energy, que gerencia a distribuição de energia nesse Estado Livre Associado dos Estados Unidos.



As investigações preliminares indicam que uma falha em um cabo subterrâneo foi a causa da interrupção, que afetou um total de 1,5 milhão de clientes, embora a situação ainda esteja sob monitoramento.



José Pérez, diretor de assuntos externos da Luma Energy, disse à AFP que a falha "causou um efeito dominó" que levou ao apagão geral.



"Já começamos o restabelecimento para alguns clientes, mas todo o processo deve levar entre 24 e 48 horas", acrescentou a empresa.



A Luma assegurou em um boletim posterior que, inicialmente, o serviço foi restabelecido em algumas instalações críticas, incluindo um centro médico e um hospital na capital, San Juan.

Às 13h locais, 44.700 clientes já haviam sido reconectados na área metropolitana e na ilha de Culebra, o que representa 3% dos clientes afetados, segundo a operadora.



A interrupção de energia ocorre enquanto a ilha caribenha vive sua alta temporada de inverno e a poucas horas das celebrações de Réveillon.



Na madrugada desta terça-feira, os prédios estavam às escuras, enquanto as interseções de tráfego ficaram sem semáforos, com apenas os faróis dos veículos iluminando as ruas.



Em uma publicação nas redes sociais, o governador de Porto Rico, Pedro Pierluisi, disse que as autoridades estavam em contato com a Luma Energy.



"Estamos exigindo respostas", afirmou, acrescentando que o público deve ser informado sobre as medidas que estão sendo tomadas para restabelecer o serviço em toda a ilha.



Porto Rico, que está sob controle dos Estados Unidos desde 1898, enfrenta problemas constantes de infraestrutura, os quais foram agravados pelo devastador furacão Maria em 2017.

A rede elétrica porto-riquenha sofre com frequentes cortes desde que o arquipélago foi devastado por este ciclone de categoria 4.