WhatsApp está trabalhando com o teste de um novo recurso para AndroidAFP

Publicado 02/01/2025 10:38

As autoridades iranianas suspenderam a proibição de mais de dois anos do aplicativo de mensagens WhatsApp e do Google Play, que foram bloqueados durante as manifestações de 2022 após a morte da jovem curda Mahsa Amini.



Nem todos perceberam imediatamente essa medida, em vigor desde 24 de dezembro, acostumados a contornar as restrições da Internet na República Islâmica.



“O bloqueio foi realmente suspenso?”, perguntou surpreso Ardavan Yusefi, de 31 anos, proprietário de um café em Teerã, que enviou uma mensagem depois de desconectar seu VPN, a rede virtual privada usada para contornar as restrições.



As autoridades bloquearam o WhatsApp, o Google Play e o Instagram durante os protestos desencadeados em setembro de 2022 pela morte de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos que foi presa por supostamente desrespeitar o rigoroso código de vestimenta islâmico.