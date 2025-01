FBI identificou o agressor como Shamsud Din Jabbar, um ex-militar de 42 anos residente no Texas - Reprodução / AFP

Publicado 02/01/2025 10:32

O irmão do responsável pelo ataque em Nova Orleans, Abdur Jabbar, de 24 anos, disse em entrevista que o motorista havia se convertido ao islamismo ainda jovem, mas que não culpa a religião, e sim a "radicalização". A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º) e deixou 15 mortos e 30 feridos

"Até onde eu sei, ele foi muçulmano durante a maior parte da vida", afirmou Abdur. "O que ele fez não representa o islamismo. Isso é mais algum tipo de radicalização, não religião."

Abdur descreveu seu irmão como "um amor de pessoa, um cara legal, um amigo, muito inteligente, atencioso". Shamsud Din Jabbar foi morto no local em uma troca de tiros com a polícia.

O FBI identificou o agressor como Shamsud Din Jabbar, um ex-militar de 42 anos residente no Texas. Ele era corretor de imóveis em Houston e foi especialista em informática no exército por 10 anos. Horas antes do ocorrido, ele publicou vídeos nos quais afirmava agir "inspirado" no Estado Islâmico

* Com informações do New York Post