Ataque com uma caminhonete em Nova Orleans que deixou 15 mortos - AFP

Publicado 02/01/2025 14:49

O suposto autor do ataque com uma caminhonete em Nova Orleans que deixou 15 mortos , Shamsud Din Jabbar, também tinha colocado duas bombas caseiras nas ruas do French Quarter, onde ocorreu o ataque, informou o FBI nesta quinta-feira (2)."Obtivemos imagens de câmeras de vigilância nas quais Jabbar é observado colocando os artefatos no local onde foram encontrados", na Bourbon Street e em outra rua vizinha, declarou Christopher Raia, alto funcionário da agência, em coletiva de imprensa.