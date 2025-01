Ação aconteceu enquanto o garoto dormia durante uma festa do pijama - Reprodução / Emissora WALB

Ação aconteceu enquanto o garoto dormia durante uma festa do pijamaReprodução / Emissora WALB

Publicado 05/01/2025 19:48 | Atualizado 05/01/2025 19:57

Um menino de 12 foi hospitalizado após sofrer queimaduras graves no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Segundo a emissora norte-americana WALB News, amigos do garoto jogaram água quente no rosto dele enquanto dormia durante uma festa do pijama.



Tiffany West, mãe do menino, relatou que seu filho estava no apartamento de um vizinho, com outras crianças jogando videogame. Os três garotos envolvidos, com idades entre 12 e 15 anos, estão enfrentando acusações graves. O caso ganhou notoriedade no final da última semana.



A vítima sofreu queimaduras de 2º grau na maior parte do rosto. De acordo com Tiffany, um dos meninos achou que seria uma brincadeira engraçada derramar água quente sobre ele.



O garoto foi levado ao centro de queimados na cidade de Augusta, Geórgia, onde passou por uma cirurgia. Agora, ele está em casa, em processo de recuperação, que deve durar de 12 a 14 dias.



"Eu realmente não consigo descrever o que senti naquele momento. Estava louca, magoada, em choque. Só consegui pensar em correr e conseguir ajuda para ele", disse a mãe da vítima.



Os três garotos foram presos, mas posteriormente liberados sob custódia de suas famílias, enquanto aguardam a audiência marcada para daqui a um mês.



A tia do menino, Nachelle Austile, afirmou que a família busca Justiça pelo ocorrido. "Você tem que ficar em choque ao saber que seus amigos são capazes de fazer isso com você. Como alguém em quem você confiava, é simplesmente horrível. Ele nunca pensou que algo assim aconteceria com ele", desabafou.



Ainda segundo a tia, os pais do garoto estão desempregados e enfrentam dificuldades financeiras para arcar com as despesas médicas decorrentes da cirurgia e dos cuidados necessários para sua recuperação.



"Meu irmão e Tiffany estão desempregados desde que isso aconteceu com todas as viagens. Ela ainda vai ficar desempregada para cuidar dele enquanto ele está se recuperando. Ela precisa estar aqui para ele. Mentalmente, ele terá que receber aconselhamento para poder confiar nas pessoas novamente", concluiu Nachelle em entrevista à emissora WALB.