Mais de 30 mamíferos aquáticos morreram em uma maré negra causada pelo naufrágio de dois petroleiros russosDivulgação

Publicado 05/01/2025 19:53

Mais de 30 mamíferos aquáticos morreram em uma maré negra causada pelo naufrágio de dois petroleiros russos no Mar Negro no mês passado, anunciou neste domingo uma ONG especializada, com sede na cidade russa de Sochi.

O vazamento de petróleo começou em 15 de dezembro, quando dois petroleiros russos foram surpreendidos por uma tempestade no Estreito de Kerch, que liga a Rússia à península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Os navios transportavam 9.200 toneladas de combustível, das quais pelo menos 40% podem ter sido derramadas no mar.

"Registramos a morte de 61 cetáceos, incluindo 32 que morreram depois de 15 de dezembro, cuja morte está muito provavelmente relacionada com a maré negra", indicou a ONG russa Delpha no aplicativo Telegram.

O Ministério de Emergências russo informou hoje que trabalha para minimizar as consequências do incidente, mas que "ventos fortes e ondas" levaram o petróleo para as praias. Há cerca de três semanas, centenas de voluntários, apoiados por autoridades, organizam uma grande operação de limpeza nas praias da Crimeia e da costa russa. "Mais de 68 quilômetros de litoral foram limpos", afirmou o ministério.

Autoridades explicaram que o tipo de combustível que os petroleiros transportavam é muito difícil de limpar, por ser muito denso e não flutuar.