O caminhoneiro venceu o prêmio de US$ 5 milhões - Divulgação / NC Lottery

Publicado 05/01/2025 21:41

Um motorista de caminhão ganhou um prêmio de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,9 milhões) ao comprar uma raspadinha da sorte. De acordo com a NC Educacion Lottery da Carolina do Norte, o caminhoneiro Melchor Aguilar estava trabalhando no sábado passado (28) quando decidiu parar em uma loja de conveniência no condado de Randolph. Lá, comprou uma raspadinha vencedora do jogo 200X The Cash por US$ 30 (aproximadamente R$ 185), que rendeu a ele o prêmio multimilionário.

Na quinta-feira (2), Aguilar compareceu a sede da loteria para resgatar o dinheiro. Ele poderia optar por receber o prêmio como uma anuidade de US$ 250.000 (R$ 1,5 milhão) ao longo de 20 anos ou por uma quantia única de US $ 3 milhões (R$18,54 milhões). O caminhoneiro escolheu a opção à vista e, após a dedução de impostos, levou para casa US$ 2.152.508 (cerca de R$ 13,3 milhões).

O jogo 200X The Cash foi lançado em março de 2024 e oferece cinco prêmios máximos de US$ 5 milhões e 10 prêmios de US$ 100.000. Funcionários da loteria informaram que ainda restam três prêmios de US$ 5 milhões e oito prêmios de US$ 100.000 disponíveis para os participantes que desejarem tentar a sorte.