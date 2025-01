Em Nova Orleans, além das vítimas fatais, dezenas ficaram feridas - AFP

Publicado 05/01/2025 21:37

O homem acusado do ataque que deixou 14 mortos em uma rua movimentada de Nova Orleans no Ano-Novo havia visitado a cidade antes, em aparentes missões de reconhecimento, e gravado o local usando óculos equipados com câmera, informou neste domingo (05) o FBI.

Shamsud Din Jabbar, um veterano do exército americano, viajou pela primeira vez a Nova Orleans em outubro passado, procedente de sua residência, no Texas, indicou o FBI. Nessa primeira visita, ele passeou de bicicleta pelo emblemático French Quarter e gravou imagens do local usando óculos inteligentes da Meta.

Segundo o agente especial do FBI Lyonel Myrthil, esses óculos permitem que o usuário tire fotos ou grave vídeos sem o uso das mãos.

O homem retornou à cidade em 10 de novembro, informou o FBI. Myrthil disse que Jabbar usava os óculos, sem estarem ativados, na madrugada de 1º de janeiro, quando realizou seu ataque no coração do bairro francês.

Jabbar, que declarou nas redes sociais lealdade ao grupo Estado Islâmico, viajou ao Egito e Canadá nos últimos dois anos, segundo o FBI. Durante a investigação, foram recuperadas duas armas de fogo: uma pistola e um fuzil.

A agência ressaltou que Jabbar poderia ter detonado duas bombas caseiras se a polícia não tivesse agido rapidamente.