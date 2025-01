Cerimônia marcou os distúrbios de 1964, enquanto panamenhos marchavam contra Trump nas ruas da capital - AFP

Publicado 09/01/2025 17:46

O Panamá homenageou nesta quinta-feira, 9, 20 estudantes que morreram há 61 anos, quando tentavam hastear a bandeira do país na Zona do Canal, então um enclave americano.



O aniversário do protesto estudantil histórico de 9 de janeiro de 1964 ganhou um simbolismo maior depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deseja recuperar o canal.



"Esse grupo de estudantes patriotas defendeu com seu sangue o direito de hastear a bandeira panamenha em um território ocupado por uma nação estrangeira, deixando um legado de dignidade", ressaltou o arcebispo José Domingo Ulloa durante um ato em frente aos túmulos dos "mártires", no cemitério Jardim da Paz.



Também houve uma cerimônia oficial na antiga escola que foi palco dos distúrbios de 1964, enquanto centenas de panamenhos, convocados por sindicatos de esquerda, marchavam pelas ruas da capital gritando palavras de ordem contra Trump.



"Graças ao que começou aqui, temos um canal panamenho, uma soberania completa em nível nacional", disse o presidente José Raúl Mulino após a cerimônia. "O canal é e continuará sendo panamenho."

Depois que as autoridades deixaram a escola, a marcha sindical chegou ao local e os manifestantes queimaram um boneco de Trump e uma bandeira dos Estados Unidos. "As ameaças de Trump chamam hoje o povo panamenho, os patriotas panamenhos, a enfrentar este problema", disse à AFP o sindicalista Saúl Méndez.



O canal, de 80 quilômetros, foi construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. Para protegê-lo, Washington estabeleceu um enclave onde tremulava a bandeira americana e havia bases militares, polícia e justiça próprias.



Em 1977, o ex-presidente americano Jimmy Carter e o líder nacionalista panamenho Omar Torrijos firmaram tratados mediante os quais os Estados Unidos entregariam a via interoceânica ao Panamá, o que aconteceu em 31 de dezembro de 1999.



Em homenagem aos mártires, o dia 9 de janeiro é feriado no Panamá, com bandeiras hasteadas a meio mastro e a lei seca em vigor.