Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky AFP

Publicado 11/01/2025 11:15

As forças ucranianas capturaram dois soldados da Coreia do Norte que lutavam ao lado das tropas da Rússia na região fronteiriça de Kursk, anunciou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma mensagem via Telegram, neste sábado.

"Nossos soldados capturaram soldados norte-coreanos em Kursk. São dois soldados que, embora feridos, sobreviveram, foram levados para Kiev e estão se comunicando", mencionou ao compartilhar fotos dos presos usando bandagens no corpo e descansando em macas. Segundo Zelensky, capturar os soldados vivos "não foi fácil".