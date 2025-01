A repórter Zohreen Shah compartilhou sua casa destruída pelos incêndios - Reprodução / Instagram

A repórter Zohreen Shah, do canal televisivo americano "ABC", perdeu sua casa recém-comprada por causa dos incêndios que estão devastando Los Angeles , Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, ela descreveu a sua nova residência como um "sonho" e compartilhou uma foto dos escombros que restaram após as chamas invadirem o território.

"Nós começamos a nos mudar na semana passada. Repetidamente, eu dizia para o Rishi que não conseguia acreditar que aquele refúgio era nosso. Passamos uma noite lá. Só uma. Era perfeito. Era mágico. Sonhávamos em nos aposentar naquela casa. Cervos se aproximavam da casa, os pássaros soavam como uma ilha tropical e a vista para o oceano era o sonho californiano. Tínhamos árvores de pêssego, nectarina, limão e abacate — e um pequeno cercado para alface e morangos, seguros da vida selvagem", contou, em post na última segunda-feira (13).

Shah afirmou que passou seis anos buscando um "lar costeiro perfeito" com o seu marido, Rishi, e que trabalhou e economizou muito para realizar este sonho.

"Eu estava tão orgulhosa. E então — assim, do nada — depois de anos de trabalho e economia, tudo se foi. Amigos dizem que agora podemos reconstruir do jeito que queremos. Mas, para mim, já estava perfeito. Preciso ser honesta. Por mais que eu esteja determinada a reconstruir com o Rishi, também estamos muito tristes."

"Sei que somos muito sortudos — estamos seguros. Mas eu fico alternando entre me sentir uma versão mais forte e sábia de mim mesma e me encolher em uma versão assustada de 4 anos. Também estou com medo porque isso nem acabou ainda", desabafou.

Cidade em chamas

Segundo o último balanço divulgado pelas autoridades nesta terça-feira (14), os incêndios na cidade de Los Angeles causaram 25 mortes. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) alertou os cidadãos para os fortes ventos que ameaçam reacender e intensificar as chamas. Mais de 90 mil pessoas foram evacuadas de suas casas.