Governo dos EUA alega que o TikTok permite que Pequim colete dados e espione os usuáriosAFP

Publicado 17/01/2025 13:28

A Casa Branca do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta sexta-feira, 17, que deixará para o novo governo a tarefa de implementar a adoção da lei que prevê a proibição do TikTok nos Estados Unidos a partir do próximo domingo, 19. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, toma posse na segunda-feira, 20.

Em comunicado divulgado após decisão da Suprema Corte desfavorável ao aplicativo, a secretária de imprensa do atual governo, Karine Jean Pierre, defendeu que o TikTok deveria seguir disponível aos norte-americanos, desde que seja controlada por uma empresa americana.

Atualmente, a dona da plataforma é a empresa chinesa ByteDance, acusada de coletar informações para Pequim.