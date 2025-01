Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Jack Guez/AFP

Publicado 18/01/2025 15:19

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exigiu neste sábado (18) uma lista dos reféns que seriam libertados no domingo, antes da primeira troca de prisioneiros sob o acordo de trégua com o Hamas.



"Não prosseguiremos com a implementação do acordo até que tenhamos recebido, conforme combinado, a lista de reféns a serem libertados", disse Netanyahu em um comunicado. Um porta-voz do líder israelense disse à AFP que a lista em questão era a de reféns que deveriam ser libertados no domingo, a partir das 14h30 GMT (11h30 no horário de Brasília), seis horas após a trégua entrar em vigor.

*Em atualização