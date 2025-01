Parque Nacional Little Desert teve quase 65 mil hectares queimados em menos de 24h - AFP

Parque Nacional Little Desert teve quase 65 mil hectares queimados em menos de 24hAFP

Publicado 28/01/2025 10:44

Os bombeiros tentavam conter nesta terça-feira (28) vários incêndios no sudeste da Austrália que devastaram milhares de hectares de parques naturais.

Raios na noite de segunda-feira (27) provocaram vários incêndios no Parque Nacional Grampians, uma cadeia de montanhas a 300 quilômetros ao oeste de Melbourne.

O Parque Nacional Little Desert, a menos de duas horas de carro, foi afetado por um incêndio de rápida propagação que queimou quase 65 mil hectares em menos de 24 horas, segundo os serviços de emergência.

"Estou incrivelmente agradecido por nenhuma vida ter sido perdida e por não termos informações de feridos", disse Rick Nugent, comissário de gestão de emergências do estado de Victoria, onde ficam os dois parques.

O comandante do corpo de bombeiros da região, Chris Hardman, alertou que as condições meteorológicas nos próximos dias aumentam as chances de propagação dos incêndios.

As temperaturas elevadas estão provocando cada vez mais desastres naturais na Austrália, segundo os cientistas.