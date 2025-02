Governo americano busca soluções para evitar a proibição do TikTok no país - Flickr

Publicado 03/02/2025 17:07

Após assinar decreto executivo que determina a criação do fundo soberano dos EUA, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o governo estuda utilizar o instrumento como solução para evitar a proibição do TikTok no país. Entre as medidas em discussão, Trump citou a possibilidade de o fundo comprar o aplicativo, que pertence à chinesa ByteDance.

Também na Casa Branca, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o fundo soberano será criado ao longo dos próximos 12 meses e que estuda as melhores práticas internacionais. "Vamos monetizar o lado de ativos do balanço americano para o povo americano. Vamos colocar esses ativos para trabalhar", disse.

Sobre política externa, Trump voltou a pressionar os países da Otan a ampliarem os gastos com a aliança e ameaçou não defendê-los se eles não aumentarem esses investimentos.