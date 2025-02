Musk classificou a USAID de 'ninho de víboras marxistas de esquerda radical que odeiam os Estados Unidos' - AFP

Publicado 03/02/2025 20:30

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e polêmico colaborador do presidente Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (3), que a gigantesca Agência de Cooperação ao Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID) "será fechada", uma medida considerada ilegal por seus críticos.



Horas depois, o chefe da diplomacia Marco Rubio detalhou que ela não será extinta, mas que passará para seu controle.



"Sou o diretor interino da USAID", disse Rubio aos jornalistas durante sua visita a El Salvador, e acusou a agência de "insubordinação".



Em meio à confusão sobre o futuro da USAID, os funcionários receberam instruções por e-mail de não comparecerem ao trabalho nesta segunda-feira.



Cerca de mil trabalhadores se depararam com o sistema informático bloqueado, informou a Devex, uma plataforma especializada em desenvolvimento.



O perfil da USAID no X foi suspenso e seu site está inativo, enquanto muitos altos funcionários foram colocados em licença administrativa a partir da noite de sábado.



Cerca de 50 manifestantes se concentraram em frente à sede da agência, no centro de Washington, com cartazes que diziam "Salvem a USAID, salvem vidas".



A USAID é o órgão de assistência da política externa americana e financia programas sanitários e de emergência em cerca de 120 países, incluídas as regiões mais pobres do mundo.



Também é considerada uma fonte importante de "soft power" (poder brando) para os Estados Unidos com o objetivo de contrapor a influência de rivais como a China.



Musk classificou a USAID de "ninho de víboras marxistas de esquerda radical que odeiam os Estados Unidos". "Basicamente, é preciso se livrar de tudo", opinou.



O CEO de SpaceX e Tesla, que tem contratos importantes com o governo americano e financiou a campanha de Trump, disse ter esclarecido pessoalmente a medida sem precedentes com o presidente.



"Falei com ele em detalhe e concordou que deveríamos fechá-la", sustentou Musk durante um debate em sua plataforma X.



Inconstitucional?



Os democratas, que são minoria no Congresso, deram o sinal de alerta pelo que consideram uma medida inconstitucional por parte de Trump e Musk.



O Congresso tem autoridade sobre o orçamento americano, mas Musk argumenta que seu chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) pode decidir como o dinheiro será utilizado.



Como Musk não é um servidor federal nem funcionário, não está claro a quem ele ou sua agência têm de prestar contas, além de Trump.



O dinamismo de Musk, que utiliza trabalhadores trazidos de suas próprias empresas, pegou os opositores desprevenidos.



Em um episódio especialmente tenso, a equipe de Musk insistiu em obter acesso ao sistema de pagamentos altamente sensível do Tesouro, que é usado para despachar trilhões de dólares por ano para todo o governo.



Também contém dados pessoais de muitos americanos.



"Não me ocorre nenhuma boa razão para que operadores políticos que tenham demonstrado flagrante desprezo pela lei necessitem ter acesso a esses sistemas sensíveis e de missão crítica", escreveu o senador democrata Ron Wyden em carta ao novo secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent.



Musk "não pode fazer e não vai fazer" nada sem "nossa aprovação", respondeu Trump nesta segunda-feira.



Na alça de mira

A ala de extrema direita e libertária do Partido Republicano sustenta que os Estados Unidos desperdiçam o dinheiro no exterior enquanto ignoram os americanos.



A agência descreve a si mesma como uma organização que trabalha "para acabar com a pobreza extrema e promover sociedades resistentes e democráticas", ao mesmo tempo em que fomenta "segurança e prosperidade".



Seu orçamento, de mais de 40 bilhões de dólares (cerca de R$ 235 bilhões), é uma pequena parte do gasto anual total do governo americano, que chega a quase 7 trilhões de dólares (R$ 41 trilhões).



Musk alega, sem apresentar provas, que a USAID "financiou a pesquisa sobre armas biológicas, incluída a covid-19, que matou milhões de pessoas".



Trump fez eco dessa retórica, dizendo no domingo que a USAID é "dirigida por um grupo de lunáticos radicais".



O ex-presidente russo Dmitry Medvedev aplaudiu a aparente sentença de morte da agência de ajuda.



"Jogada inteligente de Elon Musk, tentando tampar a Garganta Profunda da USAID", publicou Medvedev no X.



Por sua vez, Matthew Kavanagh, diretor do Centro de Política e Política de Saúde Global da Universidade de Georgetown, considerou o fechamento da agência um "desastre para a política externa americana".