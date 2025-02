Nuevo Laredo é um dos principais pontos de passagem no transporte de carga entre o México e os Estados Unidos - Divulgação

Nuevo Laredo é um dos principais pontos de passagem no transporte de carga entre o México e os Estados UnidosDivulgação

Publicado 03/02/2025 17:46

O aeroporto da cidade mexicana de Nuevo Laredo, na fronteira com os Estados Unidos, suspendeu as operações nesta segunda-feira (3) devido a tiroteios registrados na região, enquanto o governo da presidente Claudia Sheinbaum anunciou o envio de 10 mil militares para a fronteira norte.

A violência foi provocada pela captura de Ricardo González, conhecido como 'El Ricky', suposto líder regional do Cartel do Norte -- uma das maiores organizações criminosas da região --, e levou o consulado dos Estados Unidos na cidade a ordenar que seu pessoal permaneça sob resguardo.

A prefeita da cidade, Carmen Lilia Canturosas, anunciou em suas redes sociais que os voos programados para esta segunda-feira "estão cancelados e serão reprogramados para a manhã de terça-feira, 4 de fevereiro".

Mais cedo, ela pediu aos moradores que não saíssem de suas casas até que a situação estivesse sob controle.

A companhia aérea mexicana VivaAerobús confirmou a suspensão das operações no terminal aéreo, ao assinalar que a medida busca "garantir o bem-estar de todos os passageiros, tripulação e pessoal operacional".

Por sua vez, a Secretaria de Segurança Pública federal assinalou, em comunicado, que "El Ricky" conta com duas ordens de prisão vigentes, "além do que é identificado como autor intelectual de extorsões, homicídios e ataques às forças policiais".

Os disparos desta segunda-feira foram registrados depois de Sheinbam ordenar o envio de 10 mil militares para a fronteira com os Estados Unidos para conter o tráfico de drogas para o país vizinho.

A presidente anunciou essa medida após uma conversa com o presidente americano Donald Trump, na qual ele concordou em congelar as tarifas alfandegárias de 25% às exportações mexicanas, que havia anunciado no sábado passado, sob a alegação de que o México não fazia o suficiente para deter o tráfico de drogas e migrantes para seu território.

Nuevo Laredo é um dos principais pontos de passagem no transporte de carga entre o México e os Estados Unidos. A cidade já foi palco de confrontos armados entre forças de segurança e grupos do crime organizado no passado.

Em março de 2022, o consulado americano na cidade suspendeu temporariamente as operações após ser alvo de tiros e ser atingido por granadas, aparentemente lançadas por criminosos.

À época, a cidade sofreu incidentes armados, bloqueios viários e queima de veículos após a captura de Juan Gerardo Treviño, conhecido como "El Huevo", outro líder do Cartel do Nordeste, deportado para os Estados Unidos.