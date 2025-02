Keith Siegel foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 - AFP

Publicado 06/02/2025 16:04

Keith Siegel, um dos três reféns libertados pelo Hamas no último sábado (1º) , teria agradecido ao grupo paramilitar pelo tratamento recebido enquanto estava em cativeiro. Uma matéria publicada pelo site "Yeni Safak", da Turquia, mostra uma carta atribuída ao homem.

"Meu nome é Keith Siegel. Eu sou da região de Kfar Gaza. Fiquei preso em Gaza de 7 de outubro de 2023 a 1º de fevereiro de 2025. Durante esse tempo, os guerreiros que me protegeram cuidaram de suprir todas as minhas necessidades. Alimentos, bebidas, vitaminas, medicamentos, monitor de pressão arterial e outras necessidades de saúde foram fornecidos", diz um trecho da carta.

No entanto, segundo diversos sites israelenses, o homem, de 65 anos, foi forçado a escrever a carta. O documento possui a data de 18 de janeiro, quando ele ainda estava em cativeiro.

"Este é apenas um exemplo de muitos que demonstram o comportamento cruel e cínico do Hamas, e destaca a urgência de trazer todos os reféns restantes de volta para casa", teria dito um membro da família em uma publicação do jornal "The Times of Israel".

Siegel já havia aparecido uma vez desde que foi sequestrado. Ele estava chorando, cobrindo o rosto e dizendo estar assustado em um vídeo divulgado pelo Hamas em 27 de abril de 2024. Em uma publicação do site norte-americano "New York Post", familiares do ex-refém disseram que o homem foi privado de comida e luz solar.

"Meu pai passou por algo que nenhuma pessoa deveria passar", disse Shir Siegel, filha de Keith.



Confira a carta completa atribuída a Keith Siegel

"Aos combatentes de Al-Qassam,



Meu nome é Keith Siegel. Eu sou da região de Kfar Gaza. Fiquei preso em Gaza de 7 de outubro de 2023 a 1º de fevereiro de 2025.



Durante esse tempo, os guerreiros que me protegeram cuidaram de suprir todas as minhas necessidades. Alimentos, bebidas, vitaminas, medicamentos, monitor de pressão arterial e outras necessidades de saúde foram fornecidos.



Quando eu não estava me sentindo bem, eles trouxeram um médico para me examinar. Eles também responderam positivamente aos meus pedidos de comida e não tive nenhuma escassez de alimentos.



Eles cuidaram para que eu me alimentasse de forma saudável (por exemplo, me deram refeições saudáveis com azeite de oliva). Os guardas sempre me trataram com respeito.



Os combatentes Qassam fizeram o que o governo israelense não conseguiu fazer. Eles fizeram o possível para trazer de volta as vítimas desaparecidas.



Sou grato a eles. Agradeço-lhes pelo respeito e tratamento humano que me demonstraram durante esse período".

Carta de agradecimento atribuída a Keith Siegel Reprodução

Quem é o refém?

O americano-israelense Keith Siegel, terapeuta ocupacional que fez 65 anos em cativeiro, foi sequestrado no kibbutz Kfar Aza, juntamente com sua esposa, Aviva Siegel. Ela foi libertada durante a trégua de novembro de 2023.



Os agressores "abriram a porta e estávamos sentados ali, de pijamas. Fomos levados de uma maneira muito brutal. Empurraram Keith e quebraram nossas costelas", contou Aviva à AFP. O casal tem quatro filhos e cinco netos.