Há risco de deslizamentos em cinco áreas de Santorini, incluindo porto de Anthinos, que recebe 1,5 mi de turistas por ano - AFP

Publicado 06/02/2025 16:36

Uma intensa atividade sísmica vem abalando a ilha grega de Santorini, um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. Nas últimas horas, um terremoto de magnitude 5,2 foi registrado, o mais forte desde o fim de semana, seguido por outros sete tremores na madrugada desta quinta-feira, 6. Desde 26 de janeiro, mais de 7.700 abalos foram detectados na região marítima entre Santorini e a ilha vizinha de Amorgos, segundo dados do laboratório de sismologia da Universidade de Atenas (EKPA).



Diante da situação, as autoridades gregas decretaram estado de emergência na ilha até 3 de março. A Defesa Civil está em alerta, e o governo anunciou o lançamento de uma plataforma digital para informar a população sobre tremores e outras catástrofes naturais.



Atividade sísmica sem precedentes

Especialistas afirmam que a atual sequência de terremotos não tem precedentes desde que os registros começaram, em 1964. "A intensidade está diminuindo, mas ainda não se estabilizou", explicou Athanassios Ganas, diretor de pesquisa do Instituto Geodinâmico de Atenas. Vassilis Karastathis, diretor-adjunto do instituto, acrescentou que "estamos na metade do caminho", sugerindo que a atividade sísmica pode persistir por dias ou semanas.



Apesar da magnitude dos tremores, não houve relatos de danos significativos ou feridos até o momento. No entanto, mais de 11 mil moradores e trabalhadores temporários deixaram a ilha desde o domingo, seja por mar ou por ar. Escolas em mais de uma dúzia de ilhas do arquipélago das Cíclades foram fechadas por precaução até sexta-feira.



Risco de deslizamentos e impacto turístico

Efthymios Lekkas, diretor da Autoridade Grega de Planejamento e Proteção contra Sismos, alertou para o risco de deslizamentos de terra em cinco áreas de Santorini, incluindo o movimentado porto de Anthinos, por onde passam 1,5 milhão de turistas anualmente. Lekkas destacou que "o risco de deslizamentos é alto ao longo de quase todas as encostas da caldeira de Santorini", devido ao grande fluxo de visitantes durante pelo menos oito meses do ano.



A ilha, que tem cerca de 15 mil habitantes, recebeu 3,4 milhões de turistas em 2023. A atual crise sísmica, no entanto, pode impactar temporariamente a economia local, fortemente dependente do turismo.



Causas dos terremotos

Os especialistas descartaram qualquer relação direta entre os terremotos e a atividade vulcânica na região. Santorini está localizada sobre um vulcão que entrou em erupção pela última vez em 1950, mas os tremores atuais são atribuídos a movimentos tectônicos.



Enquanto as autoridades monitoram a situação de perto, a população e os visitantes aguardam ansiosos pelo fim da atividade sísmica, que já se tornou uma das mais intensas já registradas na história recente da ilha.