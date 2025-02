Tamra Masterman e Mike Cameron ganharam uma viagem de cruzeiro gratuita de uma semana pelo Caribe - Reprodução / Divulgação

Publicado 10/02/2025 09:10

Um morador de Minnesota, estado da região centro-oeste dos EUA, identificado como Mike Cameron, e sua namorada, Tamra Masterman, ganharam uma viagem de cruzeiro gratuita de uma semana pelo Caribe. Durante o passeio, Cameron contraiu gripe e decidiu buscar atendimento médico a bordo. No fim da viagem, foi surpreendido com uma conta de quase US$ 50.000 (R$ 273.070 na cotação atual).

A viagem partiu de Miami em 5 de janeiro para o que prometia ser uma experiência luxuosa e gratuita. Cameron buscou atendimento no centro médico a bordo do navio norueguês Encore e se recuperou da gripe após três dias. Segundo ele, a conta foi uma surpresa, pois membros da tripulação disseram para ele não se preocupar enquanto recebia o tratamento.

Antes da viagem, Cameron adquiriu um seguro de viagem da empresa de cruzeiros, que cobria despesas de até US$ 20.000, e também contava com um seguro saúde. Segundo a namorada, um está transferindo a responsabilidade para o outro.

"O seguro de viagem não quer pagar até que passemos pelo nosso seguro de saúde. O seguro de saúde não quer pagar porque é no exterior”, explicou Tamra Masterman.

A empresa de cruzeiros estourou o limite de dois cartões de crédito que Cameron tinha cadastrado, mas a dívida continua no valor de US$ 21.000 (R$ 122.010 na cotação atual). O casal afirmou que a conta acompanhava uma carta da Norwegian, na qual a empresa alegava que seus preços eram "bastante comparáveis aos de outras linhas de cruzeiros e que acreditamos ser justos e razoáveis".

